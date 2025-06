Mediobanca convoca cda straordinario, possibile rinvio assemblea

(Adnkronos) – Mediobanca convoca per oggi il cda per valutare se sia il caso di rinviare l’assemblea prevista per domani, lunedì 16 giugno, necessaria per dare il via all’Ops su Banca Generali. Lo riporta La Repubblica. L’ipotesi del rinvio prenderebbe spunto da una richiesta avanzata alla Consob il 4 giugno scorso dal socio Francesco Gaetano Caltagirone per assoluta “incompletezza e indeterminatezza dell’offerta su Banca Generali”.

In particolare, si legge nell’articolo del quotidiano, Caltagirone lamentava mancanza di informazioni riguardo “il contratto tra Mediobanca, Banca Generali e Generali, indispensabile per la fattibilità dell’operazione”.

Ora il cda di Mediobanca potrebbe cogliere la palla al balzo e accogliere un rinvio che potrebbe arrivare anche fino a settembre.