Bonucci, scivolata dura su una calciatrice. Poi rassicura: “È ancora viva” – Video

(Adnkronos) –

Nessuna pietà in campo per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus, ritiratosi dal calcio professionistico e pronto a entrare a far parte dello staff di Gennaro Gattuso in Nazionale, è tornato a giocare ieri, domenica 15 giugno, all’Old Trafford per partecipare a una partita di beneficenza organizzata da Soccer Aid, la fondazione nata per raccogliere fondi, attraverso eventi calcistici, per l’Unicef. Nonostante il clima disteso dell’evento, Bonucci si è reso protagonista di un’entrata dura su Steph Houghton, ex capitana della Nazionale inglese femminile.

A una palla lanciata in profondità verso l’ex calciatrice, di ruolo difensore, infatti, Bonucci ha risposto intervenendo in anticipo e sventando così il pericolo con una scivolata, che ha travolto però anche l’avversaria di giornata. La scena è diventata subito virale su tutti i social network, provocando reazioni contrastanti, tra il divertito e lo sbigottito per una foga giudicata eccessiva.

A scacciare ogni polemica però ci hanno pensato gli stessi protagonisti. Bonucci, nell’immediato post partita, ha infatti pubblicato una foto abbracciato a Houghton nelle proprie storie Instagram scrivendo: “Lei è ancora viva!!”. Un modo per rassicurare tutte e archiviare l’episodio con una risata.