Iran, Israele colpisce tv di stato: attacco in diretta – Video

(Adnkronos) – Israele colpisce la sede dell’Irib, la tv di Stato iraniana, situata nel distretto 3 di Teheran, in un attacco compiuto oggi, 16 giugno 2025. Online, viene diffuso il video che documenta il momento in cui la sede dell’emittente viene colpita e le trasmissioni si interrompono. La giornalista, Sahar Emami, mentre parlava davanti alla telecamera, è stata interrotta dal boato delle bombe, che hanno subito oscurato lo schermo alle sue spalle.

La giornalista – tra le macerie e la polvere – si è quindi allontanata senza mostrare panico. Secondo l’agenzia di stampa Mehr, Emami è in buone condizioni ed è già tornata in onda “umiliando Israele”, mentre la tv di Stato è in fiamme. “La voce della realtà non verrà spenta”, ha affermato la giornalista.

Prima dell’attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva rilasciato una dichiarazione sibillina: “Il megafono della propaganda iraniana sta per sparire”.