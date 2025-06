Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, Rexal Ford: le foto con la bimba e le tracce a Malta

(Adnkronos) – Sarebbe russa o ucraina la donna trovata morta a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno. Gli investigatori della Polizia, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna in Italia con Rexal Ford.

Il 46enne californiano, fermato sull’isola greca di Skiathos, è accusato della morte della bimba di sei mesi, il cui corpo è stato trovato a pochi metri da quello della madre. Il cittadino americano, ora in carcere nella città greca di Volos, a Roma si presentava come produttore cinematografico ed era stato fermato dalla Polizia due giorni prima del ritrovamento dei cadaveri con in braccio la bimba che indossava la tutina rosa poi ritrovata in un cassonetto dei rifiuti. Per ricostruire gli spostamenti della coppia e per capire se la donna abbia soggiornato a Malta prima di venire in Italia si stanno facendo verifiche sul conto bancario e sulle ultime transazioni fatte dall’uomo con la carta di credito.

Entro una settimana Ford dovrà comparire davanti al giudice ellenico. Intanto, per quanto riguarda le procedure per l’estradizione, serviranno almeno una ventina di giorni, ma i tempi potrebbero allungarsi anche fino a due mesi se il 46enne chiederà di essere estradato negli Stati Uniti. Per lui le accuse, contenute nel mandato di arresto europeo, sono di omicidio volontario per strangolamento con l’aggravante della minore età della vittima e di occultamento di cadavere. L’eventuale aggravante per il legame di parentela con la bimba potrà essere contestata solo se dall’esame del Dna si accerterà che Ford è effettivamente il padre.