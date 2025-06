Perugia, 13enne muore in laghetto artificiale durante festa per fine scuola

(Adnkronos) – Un ragazzo di circa 13 anni è morto domenica sera dopo essersi tuffato in un laghetto artificiale durante una scampagnata per la festa di fine anno scolastico a Marsciano in provincia di Perugia. Sul caso proseguono gli accertamenti dei carabinieri di Todi per chiarire se il ragazzo sia morto annegato o in seguito a un malore mentre era in acqua.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri durante la festa alcuni ragazzi hanno fatto il bagno, ma a un certo punto i presenti si sono resi conto che la vittima non era riemersa dall’acqua. E’ scattato l’allarme, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato individuato e recuperato. Continuano gli accertamenti dei carabinieri per chiarire la vicenda nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Spoleto.