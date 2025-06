Sinner/Sonego-Michelsen/Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner debutta nel doppio ad Halle. Il tennista azzurro oggi, lunedì 16 giugno, giocherà con Lorenzo Sonego negli ottavi di finale dell’Atp 500 in Germania. Il numero uno del mondo affiancherà quindi il torinese, al 46esimo posto nel ranking Atp, contro la coppia formata dallo statunitense Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov. Sinner e Sonego tornano quindi a giocare insieme dopo la Coppa Davis conquistata nel 2023 e il Masters 1000 di Montecarlo, l’ultima volta che hanno giocato insieme nel doppio, quando nel 2024 furono eliminati ai sedicesimi di finale.

La sfida che opporrà la coppia formata da Sinner e Sonego a Michelsen e Khachanov è in programma oggi, lunedì 16 giugno, non prima delle ore 13.50, con il match degli azzurri che è il terzo del programma del Schauinslandreisen Court che inizia alle 11.30. Tra le due coppie non ci sono precedenti, con quello di Halle che sarà quindi la prima sfida.

Sinner/Sonego-Michelsen/Khachanov, come tutti i match dell’Atp 500 di Halle, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e TennisTv.