Sobiecka (L’Oréal Italia): “Importante nostro supporto, scienza motore progresso”

(Adnkronos) – “È estremamente importante supportare progetti come questo perché crediamo che la scienza sia davvero il motore del progresso”. Sono le parole di Ninell Sobiecka, presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia, a margine della cerimonia di premiazione della ventitreesima edizione del riconoscimento ‘L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza’.

“Abbiamo lanciato il programma For Women in Science, insieme all’Unesco, 27 anni fa. In questo arco temporale, siamo stati in grado di sostenere 4mila ricercatrici diverse, provenienti da 110 paesi – spiega la presidente e amministratore delegato di L’Oréal Italia – ciò che è molto impressionante è che 7 di loro hanno, poi, vinto il Premio Nobel”, prosegue. Tuttavia, “se si mette questo numero in prospettiva, dalla creazione del Nobel nel 1901, ci sono state solo 25 donne che hanno ricevuto questo premio. Pertanto, il contributo di questo programma è stato molto significativo”, afferma ancora.

“Inoltre, in Italia, abbiamo avuto la possibilità di sostenere 124 scienziate, sempre in questo periodo di tempo. E quest’anno abbiamo ricevuto un numero record di candidature, 600 da tutta Italia e ne siamo molto orgogliosi e vogliamo continuare questo progetto e continuare su questa strada”, conclude.