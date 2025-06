Atp Halle, oggi Sinner-Hanfmann – Il match in diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo ed esordisce nell’Atp di Halle, per difendere il titolo vinto l’anno scorso. Oggi, martedì 17 giugno, l’azzurro affronta Yannick Hanfmann nei sedicesimi di finale del torneo tedesco. Per il numero uno del ranking, al rientro dopo la finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, inizia così la stagione sull’erba con l’obiettivo Wimbledon nel mirino.

I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti da Sinner, che si è imposto l’ultima volta nella scorsa edizione di Wimbledon. A Londra Jannik aveva superato Hanfmann in quattro set, nel primo turno dello Slam.