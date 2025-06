Belve Crime, la produzione smentisce Corona: “Nessun compenso per Bossetti”

(Adnkronos) – Per l’intervista di Francesca Fagnani andata in onda a ‘Belve Crime’ non è stato pagato alcun compenso a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate per scontare l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Lo sottolinea in una nota Fremantle, che coproduce la trasmissione di Rai2, dopo che Fabrizio Corona sui social aveva insinuato che l’intervista fosse stata pagata “una cifra a quattro zeri”.

Ieri, la stessa Francesca Fagnani era intervenuta sui social con una netta smentita: “Non è assolutamente vero”. Ora in una nota di Fremantle si legge: “In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma ‘Belve’. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell’azienda e della giornalista Francesca Fagnani”.