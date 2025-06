G7, la dichiarazione dei leader: “De-escalation in Medio Oriente, Iran non potrà mai avere arma nucleare”

(Adnkronos) –

Arriva la dichiarazione dei leader del G7 sulla situazione in Medio Oriente, sottoscritta anche dal presidente americano Donald Trump. “Noi, leader del G7, ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente”, si legge nel documento, in cui i capi di Stato e di governo dei 7 Paesi chiedono una “de-escalation” nella regione. La firma di Trump, come evidenzia la Cnn, arriva dopo le modifiche apportate alla bozza con la scelta di alcuni termini, compreso l’appello per una risoluzione diplomatica della crisi e il riferimento al rispetto del diritto internazionale.

“In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo inoltre l’importanza della protezione dei civili. L’Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione”, scrivono i leader.

“Siamo sempre stati chiari sul fatto che l’Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare. Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza”, evidenziano i partecipanti al vertice.

“Resteremo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici internazionali e saremo pronti a coordinarci, anche con partner che condividono gli stessi ideali, per salvaguardare la stabilità del mercato”, concludono.