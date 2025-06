Genova, bimbo di 2 anni cade da finestra di un ristorante: ricoverato in codice rosso

(Adnkronos) – Un bambino di due anni è precipitato oggi, martedì 17 giugno, dalla finestra del ristorante Yugo a Genova, nel quartiere di Boccadasse. Il piccolo si trovava insieme alla famiglia, quando per cause in via di accertamento è caduto da un’altezza di circa quattro metri riportando un trauma cranico.

Subito soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è arrivato cosciente.