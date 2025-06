Iran colpisce la sede Mossad a Tel Aviv: in fiamme cuore intelligence Israele – Video

(Adnkronos) – Missili balistici iraniani hanno colpito la sede del Mossad a Herzliya, vicino a Tel Aviv. Lo confermano i Pasdaran dopo le notizie date da media iraniani. In una nota diffusa in tv, i Guardiani della rivoluzione iraniana rivendicano di aver “colpito il centro dell’intelligence militare del regime sionista, Aman, e il centro di pianificazione delle operazioni terroristiche del regime sionista, il Mossad, a Tel Aviv”, che è “attualmente in fiamme”.

I missili avrebbero raggiunto anche il centro logistico della Direzione dei Servizi Segreti a Glilot. Al momento non ci sono conferme da parte israeliana.