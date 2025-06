Israele-Iran, Trump contro Macron: “Sbaglia, non torno a Washington per cessate il fuoco”

(Adnkronos) – Donald Trump contro Emmanuel Macron. “Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un ‘cessate il fuoco’ tra Israele e Iran. Sbagliato!”, ha scritto piccato il presidente americano in un post su Truth social.

“Non ha alcuna idea sul perché sto tornando a Washington, ma certamente non ha nulla a che fare con il cessate il fuoco – ha continuato Trump – E’ molto più di questo. Volutamente o meno, Emmanuel sbaglia sempre. Restate sintonizzati”.

Il presidente francese aveva definito “positiva” la partenza anticipata di Trump da G7 in Canada se l’obiettivo è la tregua tra Israele e Iran.

Secondo quanto riporta l’emittente Cbs News, Trump ”non si aspetta che Israele allenti la sua battaglia contro l’Iran” e che cerchi un cessate il fuoco. Piuttosto Israele, così come anche gli Stati Uniti, stanno cercando una ”fine reale” alla questione nucleare iraniana, ovvero che l’Iran ”rinunci completamente” alle armi nucleari. Quello che accadrà ”lo scoprirete nei prossimi due giorni. Lo scoprirete. Nessuno ha rallentato finora” gli attacchi, ha detto Trump all’emittente.

Trump ha lasciato anticipatamente il G7 in Canada, a Kananaskis, dopo aver ordinato allo staff della sicurezza nazionale di riunirsi nella Situation Room della Casa Bianca per valutare le possibilità di un incontro con gli iraniani. Secondo quanto scrive Axios, si sta discutendo dell’ipotesi di un faccia a faccia questa settimana tra l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ed il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi allo scopo di discutere un’iniziativa diplomatica sulla fine della guerra con Israele e su un accordo con l’Iran. “Si sta considerando un incontro con gli iraniani questa settimana”, ha detto una fonte dell’amministrazione americana citata dal sito.

La Cina ha accusato Donald Trump di ”gettare benzina sul fuoco” del conflitto tra Iran e Israele, riferendosi all’appello del presidente americano ai cittadini di Teheran di ”evacuare immediatamente”. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, nel corso di una conferenza stampa ha detto che “gettare benzina sul fuoco, fare minacce e aumentare la pressione non aiuterà a promuovere la de-escalation della situazione”. Anzi, ha aggiunto Guo, ”non farà altro che intensificare e ampliare il conflitto”.