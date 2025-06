Sanità, De Luca: “Campania derubata di 3 mld in 10 anni, ora stesse risorse per tutte le regioni”

(Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare per unificare l’Italia, il primo problema è quello finanziario perché ci sono divari insostenibili tra regioni del Nord e il complesso delle regioni del Sud. Il primo obiettivo è unificare le condizioni finanziare della sanità italiana, non voglio togliere alle regioni che hanno di più ma gli incrementi di risorse che vanno al sistema devono essere usati per recupera i divari. Non sono stati dati 70mln di euro in più alla Campania, per 10 anni la Campania è stata derubata di 300 mln l’anno, 3 mld in totale. Questo è avvenuto con la violazione di una legge: per 10 anni la legge è stata calpestata e anche la Costituzione italiana e l’ho ricordato ieri a Mattarella. Siamo arrivati al punto di dover far ricorsi al Tar del Lazio per imporre con un decreto il rispetto della legge nel momento in cui si faceva il riparto del Fondo sanitario. Siamo ancora sotto di 200 mln di euro, ogni cittadino campano riceve 32 euro in meno rispetto agli altri cittadini. Ci decidiamo a dare le stesse risorse a tuti i cittadini italiani”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo intervento in chiusura degli Stati generali della prevenzione a Napoli. In platea ad ascoltarlo il ministro della Salute Schillaci e il sottosegretario alla Salute Gemmato.

“Cominciano a imboccare la strada giusta – ha precisato De Luca – da subito con 100 mln da recuperare nel prossimo riparto del Fondo sanitario. Combattiamo da soli, destra e sinistra quando si parla di risorse voltano la faccia da una altra parte”.