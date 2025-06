La natura secondo Pasolini, i giovani di Paolo Borsellino, alcuni temi di riflessione e stretta attualità. Con la campanella delle 8, mercoledì mattina ha preso il via la prima prova della maturità 2025.

Per oltre 2800 studenti cremonesi si parte come di consuetudine con lo scritto di italiano: sei ore di tempo, 3 tipologie (A, B e C) e sette tracce, da arricchire con conoscenze e aneddoti personali. Sui banchi, penne, matite e vocabolari.

Andando con ordine, nella tipologia A (dedicata all’analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) due proposte. La prima ha richiesto un focus su una poesia senza titolo, datata tra il 1943/1944 dal compianto scrittore, attore e regista italiano Pier Paolo Pasolini con al centro il legalmente tra l’autore e la natura.

Sempre restando in abito letterario, seconda traccia ha avuto come protagonista Giuseppe Tomasi di Lampedusa e uno stralcio del suo blasonato Gattopardo.

Si cambia argomento e settore con la tipologia B, con l’analisi e la scrittura di un testo argomentativo, questa volta con 3 diverse proposte. Si passa infatti dal nesso tra leader politici e mass media (ieri come oggi), arrivando al significato della parola “rispetto” e ad una riflessione sull’impatto ambientale che ha oggi il consumismo sfrenato.

Si chiude con la tipologia C, dedicata alla riflessione critica su avvenimenti di attualità, storicamente prediletta dagli studenti di tutt’Italia.

Due tracce, due testi di partenza: il primo del giudice e vittima di mafia Paolo Borsellino incentrato sull’importanza dei giovani; il secondo con tema “l’indignazione come motore del mondo social”.

Comunque vada, per i tanti ragazzi si tratta della prima vera prova d’esame: non mancheranno certo scivoloni e strafalcioni, dettati anche dall’ansia del momento, ma sarà per molti, di sicuro, un momento comunque indimenticabile.

Andrea Colla

