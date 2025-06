Iran, il messaggio di Khamenei a Israele e a Trump – Video

(Adnkronos) – Israele “ha commesso un errore enorme e sarà punito. Il presidente degli Stati Uniti ci minaccia ma l’Iran non si arrenderà mai”. L’Ayatollah Ali Khamenei, 86enne Guida Suprema dell’Iran, rompe il silenzio con un lungo messaggio video. Teheran, dice, colpirà Israele che ha dato inizio alla guerra. La nazione iraniana non si piegherà mai alle minacce di Donald Trump, che ha invocato una resa incondizionata. Khamenei, secondo news provenienti dall’Iran, sarebbe da giorni in un bunker nell’area nord-orientale di Teheran. Trump ha affermato che Usa e Israele conoscono la posizione del leader: “Sappiamo dov’è, per ora non lo uccidiamo”. Nel video, Khamenei appare provato e affaticato. Alle sue spalle c’è una tenda ‘anonima’. L’audio del messaggio, con un effetto eco evidente e con scarsa attenzione a dettagli , lascia supporre che il leader si trovi in un ambiente ‘blindato’.