Il gruppo di minoranza “Insieme si cambia” di Pizzighettone appoggia le richieste del comitato di cittadini in merito alla necessità di un aggiornamento sulla situazione raddoppio ferroviario.

“Come gruppo – afferma la capogruppo Elisa Mancinelli– abbiamo sempre sottolineato l’importanza di un costante e chiaro percorso di condivisione delle problematiche relative a questo processo; ancora alla fine di marzo abbiamo pubblicamente incalzato l’amministrazione per avere risposte e ancora una volta la richiesta è stata disattesa.

“Continuano ancora le opacità e i silenzi dell’amministrazione che sollevano dubbi, domande e inquietudini.

Invitiamo l’amministrazione a organizzare un incontro pubblico domandato dai cittadini, con tutti i consiglieri regionali, per fare il punto della situazione e offrire le informazioni richieste, innanzitutto se è già tutto deciso o la questione è ancora sul tavolo.

“Se questa richiesta di un incontro pubblico dovesse cadere nel vuoto ci impegnamo a promuoverlo noi, come minoranza, nell’interesse della cittadinanza, come già è stato fatto in passato”.

