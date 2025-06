Covid, contagi in aumento in Italia: ultimo bollettino

(Adnkronos) – Continua il trend al rialzo per i contagi di Covid in Italia, con 420 contagi segnalati dal 5 all’11 giugno, rispetto ai 334 registrati dal 29 maggio al 4 giugno. Sono i dati riportati nell’ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del ministero del Salute, che indica un numero di decessi stabile: 7 morti nel periodo 5-11 giugno, 8 nei 7 giorni precedenti. Crescono i tamponi eseguiti in una settimana, da 23.512 a 25.390, e sale il tasso di positività: dall’1,4% all’1,7%. La regione con più casi è la Lombardia, che riporta 134 contagi contro i 93 della precedente rilevazione.

Un quadro in linea con quello descritto venerdì scorso dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha evidenziato nelle ultime settimane un lieve aumento della circolazione di Sars-CoV-2 in Europa, complice la nuova variante NB.1.8.1 o Nimbus.