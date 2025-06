Nordio interviene sulla riforma della Giustizia a ‘Taobuk 2025’

(Adnkronos) – “Nuovi confini per la giustizia?”, rigorosamente con il punto interrogativo: questo il tema che vedrà dialogare il ministro Carlo Nordio con Elvira Terranova, giornalista di Adnkronos, stasera alle 18 sul palco della piazza IX Aprile di Taormina. L’occasione per un confronto che parte dai contenuti della riforma costituzionale, attualmente all’esame del Parlamento, sarà il Taobuk 2025, festival letterario con aperture su aspetti d’attualità che spaziano dall’innovazione tecnologica alla geopolitica: l’edizione di quest’anno, curata dal direttore artistico Antonella Ferrara, è denominata “Confini”.

Come evidenziato dal programma dell’evento, la riforma della giustizia resta un tema centrale nell’agenda politica, soprattutto dopo l’approvazione alla Camera della proposta di legge sulla separazione delle carriere. Il prossimo biennio sarà inoltre cruciale per raggiungere gli obiettivi concordati in sede europea: la riduzione dei tempi dei procedimenti civili e penali e la digitalizzazione del processo penale di primo grado entro il 2025. A questi cambiamenti si affianca il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore giudiziario, questione al centro dell’agenda del G7 sotto la presidenza italiana.

Un momento di confronto quindi per analizzare prospettive e nuovi confini di una giustizia più efficiente, innovativa e accessibile. In scena alcuni detenuti, attori della Libera compagnia del ‘Teatro per Sognare’ della casa circondariale di Messina, la compagnia delle studentesse di ‘Liberi di Essere Liberi’ dell’Università degli studi di Messina, accompagnati dal violinista Daniele Testa. L’intervento del guardasigilli potrà essere seguito in diretta streaming sul canale youtube del Taormina international book festival.