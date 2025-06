Si svolgerà domenica il primo motoraduno QDR (Quelli della Ruggine) nonché 8° Memorial Cagni.

Il gruppo “Quelli della Ruggine” ha allargato gli orizzonti ed invitato i follower dell’omonimo canale YouTube a partecipare all’evento che ricorda il loro amico Alberto Cagni, scomparso nel 2015: si tratta dell’ottava edizione del Memorial, con un raduno che si svolgerà su un percorso di 45 km.

Ritrovo dei partecipanti previsto a Gombito, paese dove Alberto aveva il suo garage e si occupava delle sue amate due (e quattro) ruote. Le iscrizioni si apriranno in piazza Roma dalle ore 8:00, poi la partenza alle ore 10:00.

La carovana toccherà i paesi di Bertonico, Turano Lodigiano, Cavenago d’Adda, Rubbiano, Credera, Moscazzano, Montodine e Castelleone, per poi ritornare a Gombito dove l’arrivo è previsto per le ore 11:30 al ristorante Gomedo, dove verrà servito un aperitivo.

Alberto Cagni, noto nell’ambiente del collezionismo d’epoca, già socio del CAVEC di Cremona, ha avuto anche un gruppo di amici con cui condivideva la sua passione; gli stessi che poi hanno costituito il gruppo “Quelli della ruggine”, organizzatori, con “Alice nella città” di Castelleone, di questo raduno e fondatori dell’omonimo canale Youtube, dove la passione di Alberto viene promossa e raccontata con video pubblicati ogni settimana. Un evento in crescita ogni anno che domenica attenderà gli appassionati.

Il raduno è aperto a tutte le moto, sia storiche che moderne, scooter, Vespa e ciclomotori.

