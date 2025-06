David Rossi, primi esiti Ris su video: al momento della caduta non aveva orologio al polso

(Adnkronos) – Quando David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps, è caduto da una finestra del palazzo della banca il 6 marzo 2013, non aveva più l’orologio al polso: il cinturino e la cassa dell’orologio sono caduti separatamente. Il nuovo particolare, che rafforza gli interrogativi sulla lesione che l’ex manager aveva al polso, emerge dai primi risultati dell’esame del video della caduta dell’ex manager che la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato Gianluca Vinci, aveva richiesto al tenente colonnello dei Ris di Roma Adolfo Gregori proprio per fare ulteriori verifiche sul particolare dell’orologio insieme all’esame incaricato al medico legale incaricato, Robbi Manghi, da cui era già emerso che la ferita al polso era difficilmente compatibile con la caduta.

Dei primi esiti dell’esame del Ris sul video si è discusso nella riunione di oggi dell’Ufficio di presidenza e poi nella seduta plenaria della commissione come spiega all’Adnkronos lo stesso Vinci. “Il tenente colonnello Gregori ha lavorato sul video della caduta di Rossi e lo ha separato in sette frame – riferisce Vinci – Ha individuato la cassa che cade al suolo e schizza via, e all’altezza del piede di Rossi un punto nero, il cinturino che cade dove viene ritrovato. Dall’esame emerge sostanzialmente che cinturino e cassa dell’orologio si sono staccati prima (della caduta al suolo ndr) e sono caduti separatamente”, sottolinea Vinci ricordando che all’esame del video si affiancano i primi esiti del medico legale incaricato dalla Commissione secondo cui le ferite sul polso sono al 99% incompatibili con la caduta e con l’impatto della cassa sul polso.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha intenzione di andare avanti con gli approfondimenti per capire i motivi per cui l’orologio sia caduto separatamente. Le ipotesi sul motivo del distacco dell’orologio, che emergono dalla relazione, infatti, sono che il cinturino possa essersi staccato perché si è agganciato al perno centrale del davanzale da cui Rossi è precipitato oppure che le anse dell’orologio, sul polso di Rossi trattenuto con una o due mani, si siano piegate e sganciate. Ulteriori chiarimenti che, a quanto si apprende, saranno al centro di nuove verifiche e simulazioni anche con l’impiego di un manichino.

“Nella Commissione Plenaria, seguita all’Ufficio di presidenza dove era presente il Tenente Colonnello Adolfo Gregori del Ris di Roma, ho illustrato gli esisti riportati nella relazione depositata da Gregori nella quale si dà atto che da un esame attento del video già agli atti della commissione si possono vedere sia la caduta della cassa dell’orologio, che dopo l’urto al suolo viene proiettato contro il muro alle spalle di Rossi, dove poi verrà ritrovata, e si vede anche il cinturino cadere accanto alla scarpa di David Rossi, già staccato dalla cassa, che infatti verrà li ritrovato”, riferisce il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, sottolineando che “questo ci fornisce un ulteriore tassello in questa vicenda, il fatto che al momento della caduta l’orologio non era più al polso di Rossi ed era già diviso in cassa e cinturino”. “Ora ci sarà da verificare come Rossi si sia procurate quelle lesioni sanguinanti sul dorso del polso visto che non possono essere state causate dall’urto col suolo”, osserva Vinci.