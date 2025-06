Leonardi (Sin): “Academy europea neurologia su modello italiano”

(Adnkronos) – “Proprio qui a Helsinki, con l’European Academy, abbiamo aperto una task force sull’intelligenza artificiale nella neurologia, sia clinica che di ricerca. L’anno prossimo a Ginevra dedicheremo tutto il congresso alle nuove tecnologie. E l’Italia è molto avanti. Grazie anche alla visione del professor Alessandro Padovani, presidente della Sin”, la Società italiana di neurologia, “abbiamo istituito il primo corso con diploma per diventare neurologi digitali. Siamo i primi in Europa e l’idea è piaciuta moltissimo”. Lo sottolinea Matilde Leonardi, Chair del Communication Committee dell’European Academy of Neurology (Ean) e membro del board della Sin, all’Adnkronos Salute in occasione dell’11esimo Congresso Ean in corso a Helsinki.