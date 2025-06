Nba, Oklahoma è campione. Indiana battuta in gara-7 e primo titolo per i Thunder

(Adnkronos) –

Gli Oklahoma City Thunder sono campioni Nba. La squadra allenata da Daigneault, votato come allenatore dell’anno 2024, nella notte di oggi, lunedì 23 giugno, ha conquistato l’anello vincendo il massimo campionato di basket americano, battendo in gara-7 gli Indiana Pacers con il punteggio di 103-91. La gara degli ospiti è stata sicuramente condizionata, ai fini del risultato, dal grave infortunio di Tyrese Haliburton, che subito la rottura del crociato al settimo minuto del primo quarto di gioco.

Proprio la guardia di Indiana era stato uno dei fattori per la storica cavalcata dei Pacers nei playoff Nba, mettendo a segno canestri da sogno all’ultimo secondo. Dopo una serie emozionante ed equilibrata quindi Oklahoma, guidata da un fantastico Shai Gilgeous-Alexander, eletto Mvp delle Finals, può festeggiare il primo titolo Nba della sua storia. Una festa che dagli spogliatoi si è spostata per le strade della città, invasa da tifosi in estasi.