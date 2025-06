“Hai 12 ore per fuggire o ti elimino”, la telefonata del Mossad al generale iraniano

(Adnkronos) – “Hai 12 ore per fuggire con tua moglie e tuo figlio. Altrimenti, sei sulla nostra lista”. Un agente del Mossad israeliano si rivolge così ad un generale iraniano nelle prime ore del 13 giugno, quando è appena iniziata l’operazione Rising Lion: Israele attacca l’Iran e elimina rapidamente una serie di figure ai vertici militari della repubblica islamica. Il Washington Post è entrato in possesso dell’audio della chiamata dell’agente del Mossad che, in perfetto persiano, si rivolge all’interlocutore. “Posso avvertirti ora, hai 12 ore per fuggire con tua moglie e tuo figlio. In caso contrario, sei sulla nostra lista. Siamo più vicini a te di quanto lo sia la tua giugulare. Mettitelo in testa, Dio ti protegga”, il messaggio.

“Te lo spiegherò – si sente dire -, ascolta con attenzione. Chiamo da un paese che due ore fa ha spedito all’inferno, uno dopo l’altro, Bagheri, Salami, Shamkhani”, dice l’agente snocciolando nomi di figure apicali eliminate nell’operazione. Al generale viene chiesto di inviare un video in cui si dissocia dal regime di Teheran. “Hai 12 ore per fare un video in cui dici che hai abbandonato questo governo e che non vuoi sacrificare la tua vita per chi distrugge il paese da 46 anni”, il pressing dell’agente.

“Come dovrei mandarlo?”, chiede il generale. “Ti inverò un ID Telegram. Mandalo. Sembra che tu non abbia capito: abbiamo tutto su di te. Abbiamo eliminato i leader. Ti faccio questa proposta per salvare tua moglie e tuo figlio e tu esiti”, le istruzioni perentorie. Non è chiaro se il video sia stato effettivamente inviato. Secondo il Washington Post, si ritiene che il generale sia ancora vivo in Iran.