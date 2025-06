Busto Arsizio, accoltella a morte negoziante e fugge: è caccia all’uomo

(Adnkronos) – Un negoziante è stato ucciso a coltellate nella serata di oggi, mercoledì 25 giugno, a Busto Arsizio. La vittima, di 50 anni, è stata aggredita all’interno del suo negozio di oggettistica, in via Milano 4, in centro città, da un uomo, fuggito subito dopo l’omicidio.

Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare l’aggressore nella città in provincia di Varese.