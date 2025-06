L’immobiliare in Italia si mantiene stabile

ROMA (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre 2024, con un complesso di 209 mila compravendite, il mercato immobiliare è rimasto “sostanzialmente stabile” rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un calo dello 0,2%. Lo rende noto l’Istat. Il 94% delle compravendite riguarda i trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo, il 5,7% quelli a uso economico e lo 0,3% quelli a uso speciale e multiproprietà. Il settore economico è invece ancora in calo, trainato in ribasso dal Centro e dal Nord-est. A livello territoriale, su base annua, i contratti per uso abitativo aumentano nelle Isole e nel Nord-ovest, diminuiscono nel Centro e rimangono stazionari nel Nord-est e al Sud. Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con ipoteca immobiliare sono in aumento, con valori superiori alla media nazionale nel Nord.

