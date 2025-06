Si terranno sabato prossimo, 28 giugno, i funerali di Leonardo, il bambino di 10 anni morto dopo due giorni all’ospedale Papa Giovanni 23° di Bergamo, dove era stato trasportato in gravissime condizioni mercoledì scorso, in seguito al malore che lo ha colto mentre era in piscina, a Torre de’ Picenardi, con il gruppo del Grest di Canneto sull’Oglio. L’estremo saluto si terrà alle 10 presso la Casa Funeraria Ghidotti & Murelli di via Roma 34 a Canneto, dove la salma sarà visitabile oggi e domani.

Sarà l’autopsia che si è svolta ieri a definire le cause della morte, i periti si sono presi 60 giorni per comunicare i risultati. L’ipotesi potrebbe essere annegamento, visto che il bimbo non sapeva nuotare. Sarebbe invece da escludere la congestione, visto che pare avesse mangiato due ore prima di finire in acqua.

