Mps, da Bce via libera ad acquisizione controllo Mediobanca

(Adnkronos) – Via libera dalla Bce all’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca da parte di Mps. Ad annunciarlo è la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena in una nota. “Ls Banca centrale europea ha rilasciato l’autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca premier e Compass banca”, si legge. Contestualmente l’Eurototwer ha autorizzato Mps ad acquisire “una partecipazione in Mediobanca, il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette”.