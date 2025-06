“A fronte di un intervento da oltre 1,6 milioni di euro – di cui 1.392.841 euro finanziati tramite fondi PNRR e 220.449 euro a carico del Comune di Cremona – la Scuola Primaria Boschetto si presenta ancora oggi con criticità strutturali e funzionali, che mettono in discussione la qualità e l’efficacia dell’intervento promosso dall’Amministrazione comunale”.

Partono da Forza Italia, con il consigliere comunale Andrea Carassai, le prime critiche alla maxi ristrutturazione terminata da pochi mesi, uno degli interventi qualificanti, insieme al centro civico e alla pista ciclabile, per il popoloso quartiere alle porte di Cremona.

“Quella che lo scorso marzo è stata presentata come una ristrutturazione di rilievo si è rivelata, in realtà, un intervento in parte carente e approssimativo”, continua Carassai. “Contrariamente a quanto illustrato durante le assemblee di quartiere, non è stata realizzata l’insonorizzazione del locale mensa, né tantomeno il raddoppio del locale. Di conseguenza, permane il doppio turno per la refezione, in contrasto con quanto affermato dall’amministrazione.

“Inoltre, gli spazi destinati ai servizi igienici sono stati ridotti: in passato erano presenti sei WC, oggi se ne contano solo cinque per oltre un centinaio di alunni, senza alcun servizio riservato al personale docente. Al primo piano è stato predisposto un bagno per disabili, ma risulta inaccessibile a causa dell’assenza di un ascensore. Infine, la porta d’ingresso è attualmente coperta con un telo in plastica per evitare infiltrazioni d’acqua. Lo scorso maggio si è persino verificato l’allagamento del piano terra in seguito a precipitazioni piovose”.

“Tra le ulteriori criticità segnalate in questi giorni – riporta ancora il consigliere – si evidenzia la carenza di prese elettriche all’interno delle aule e dei laboratori. Si tratta di un problema rilevante, che mette fortemente in discussione l’effettivo completamento del restyling annunciato dalla giunta all’inizio dei lavori, il quale si è di fatto limitato alla sola tinteggiatura delle pareti e alla sostituzione dei corpi illuminanti con luci a LED. Queste ultime, peraltro, sono state segnalate come eccessivamente intense e poco adatte a un ambiente destinato all’attività didattica.

“È grave che con un finanziamento così consistente si siano ottenuti risultati tanto modesti, con il permanere di criticità rilevanti. Per questo motivo Forza Italia, con il suo Capogruppo in Consiglio Comunale Andrea Carassai, ha depositato una interrogazione a risposta scritta al Sindaco e alla Giunta per ottenere chiarimenti rispetto all’efficacia dei lavori condotti, e delucidazioni in ordine alle misure che l’amministrazione intende adottare per risolvere le problematiche riscontrate”.

