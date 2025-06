Ucraina, Zelensky parla con Trump: “Discusso di come raggiungere tregua e vera pace”

(Adnkronos) – Un incontro lungo e sostanziale quello avvenuto oggi, mercoledì 25 giugno, tra Volodymyr Zelensky e Doanld Trump. Ha riferirlo è lo stesso presidente ucraino in un post pubblicato dopo il suo faccia a faccia con il leader Usa a margine del vertice della Nato all’Aja, al termine del quale i due leader non hanno rilasciato dichiarazioni. “Abbiamo parlato di tutte le questioni veramente importanti. Abbiamo discusso di come raggiungere cessate il fuoco e una vera pace” tra Ucraina e Russia, si legge.

“Ho ringraziato il presidente, ho ringraziato gli Stati Uniti”, ha aggiunto il presidente ucraino che durante la famosa scenata nello Studio Ovale il 28 febbraio era stato accusato dal vice presidente JD Vance di non essere grato all’America per il sostegno a Kiev. “Abbiamo discusso di come proteggere il nostro popolo, noi apprezziamo l’attenzione e la disponibilità ad aiutare ad avvicinarci alla pace”, ha concluso Zelensky che promette di fornire in seguito maggiori dettagli.

L’Ucraina “vuole i missili antimissile, i Patriot, che sono molto efficaci. Vedremo se possiamo trovarne qualcuno”, perché “ne abbiamo bisogno anche noi” e vengono forniti “a Israele”, dice dal canto suo Trump, rispondendo, a una giornalista ucraina rifugiata in Polonia, che ha il marito sotto le armi in patria.