David Beckham ricoverato in ospedale, Victoria: “Guarisci presto papino”

(Adnkronos) –

David Beckham è ricoverato in ospedale per un’operazione. A renderlo noto è stata la moglie Victoria che ha condiviso sui social uno scatto che mostra l’ex calciatore su un letto d’ospedale. Nel post non è stato chiarito il motivo del ricovero, ma nella foto Beckham ha un vistoso tutore al braccio.

“Get weel soon daddy (Guarisci presto papino)”, ha scritto l’ex Spice Girl a corredo dello scatto in cui Beckham accenna a un sorriso rassicurante. Secondo quanto riporta il MailOnline, l’ex Real Madrid sarebbe stato sottoposto a un intervento al polso per sistemare una vecchia frattura, che risale a 22 anni fa quando Beckham era impegnato con l’Inghilterra.

L’operazione è andata bene e a rassicurare i fan ci ha pensato Victoria Beckham, che ha condiviso una seconda foto in cui l’ex stella della nazionale inglese mostra direttamente dal letto d’ospedale che al polso porta il braccialetto con la scritta ‘Guarisci presto’.