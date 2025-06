Nozze Bezos, “grazie Venezia”: Jeff e Lauren celebrano l’amore tra star e miliardi

(Adnkronos) – “Amiamo Venezia, questa città splendida, meravigliosa, unica al mondo. Ci ha accolti con il suo incanto. Grazie Venezia, grazie Italia”. Con queste parole Jeff Bezos ha conquistato il cuore di 250 ospiti stellari accorsi per festeggiare il suo matrimonio con Lauren Sánchez. Un’ovazione calorosa, hanno raccontato insider all’Adnkronos, ha avvolto la serata esclusiva e superblindata sull’isola di San Giorgio Maggiore, nello specchio d’acqua del bacino di San Marco, di fronte a Palazzo Ducale.

Anche se la coppia aveva già detto “sì” negli Stati Uniti dal punto di vista legale, questa celebrazione italiana è il vero coronamento del loro amore: sontuosa, romantica, cinematografica, in cui hanno ripetuto simbolicamente “sì, lo voglio” (in inglese, of course, “I do”). “Un omaggio a Venezia e all’Italia” che li ha accolti con la sua bellezza eterna, facendo da cornice a “una favola moderna”, come ha confidato Lauren.

È l’evento dell’anno, forse del decennio: il matrimonio di uno degli uomini più influenti e ricchi del pianeta e della brillante giornalista ha trasformato Venezia nella passerella più esclusiva del jet set internazionale al netto delle proteste degli ambientalisti e di chi si pone all’overtourism. Tra riflessi d’acqua e bagliori di diamanti, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Usher, Kim Kardashian, Ellie Goulding e Bill Gates – solo per citarne alcuni – hanno solcato i canali a bordo di eleganti motoscafi diretti all’isola di San Giorgio Maggiore, scenario di una cerimonia mozzafiato allestita nell’anfiteatro del Teatro Verde. Un raduno senza precedenti di celebrità, imprenditori e icone globali, vestiti di tutto punto, sfoggiando abiti glamour firmati dagli stilisti più famosi per un’occasione che ha unito l’alta società internazionale al fascino secolare della Serenissima.

L’isola di San Giorgio ha ospitato per una sera un vero red carpet galleggiante : Kylie, Kim e Khloé Kardashian, Karlie Kloss, Jewel, Ivanka Trump e Kris Jenner hanno sfoggiato abiti da sogno, tra silhouette da haute couture, spacchi audaci e tonalità pastello. Sobrietà ed eleganza per la regina Rania di Giordania. Non da meno gli uomini: in smoking impeccabili si sono presentati Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Jared Kushner, Sam Altman, Corey Gamble, Ari Emanuel e Francois-Henri Pinalult, tra gli altri.

Lauren Sánchez, in un sontuoso abito da sposa bianco con velo e strascico, ha incantato anche con due anelli magnifici: oltre all’ormai celebre fidanzamento con diamante rosa da 30 carati, ha sfoggiato un nuovo anello nuziale con diamante ovale stimato intorno ai 45 carati. Un gioiello da oltre 6 milioni di dollari, simbolo di un amore scintillante quanto la pietra che lo celebra.

Jeff Bezos ha accolto i suoi ospiti in un’atmosfera magica, orchestrata nei minimi dettagli dall’agenzia di wedding planner Lanza & Baucina Limited, fondata nel 2000 a Londra da tre aristocratici italiani: i conti Riccardo e Aleramo Lanza e il principe Antonio Licata di Baucina. Il menù stellato, secondo quanto hanno riferito da insider all’Adnkronos, è stato firmato dallo chef Fabrizio Mellino, accompagnato dai dolci capolavori di Sal De Riso e dalla maestosa torta realizzata da Cédric Grolet, il “Michelangelo” della pasticceria contemporanea.

A commuovere tutti, la voce di Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea che ha interpretato “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley con grazia e intensità. Dopo la cerimonia nuziale, secondo i bene informati per un gruppo di ospiti sarebbe previsto un after-party in una location tenuta segreta, tra sicurezza blindata e atmosfere da sogno.

Tra gli effetti della cerimonia, Lauren Sánchez ha aggiunto “Bezos” al suo cognome, condividendo una foto di sé con il suo meraviglioso abito da sposa e il marito nel suo impeccabile in smoking, e aggiornando il suo nome sul profilo Instagram. La giornalista, ha mostrato per la prima volta l’abito nuziale sul suo profilo Instagram cambiando anche il nome visualizzato in “Lauren Sanchez Bezos” e aggiungendo la data “27/6/2025” e un cuoricino. Nella foto si vedono gli sposi sorridenti attraversare il parco alberato con gli ospiti in piedi impegnati ad applaudire la coppia.

La luna di miele dei ‘Sanchoz’, come sono stati ribattezzati dalla Rete, proseguirà domani sera, sabato 28 giugno, all’Arsenale, nell’area delle Tese, ex capannoni medievali trasformati in spazi culturali. Questa scelta è stata dettata da motivi di sicurezza e controllo accessi: l’area, circondata su tre lati dall’acqua, è isolabile via acqua e via terra, rendendo difficoltoso l’accesso non autorizzato da parte di manifestanti o paparazzi. L’evento sarà ambientato tra scenografie monumentali, 80.000 rose, arredi di design e un’illuminazione suggestiva, in vero stile ‘Met Gala veneziano’.

Il tema della festa da ballo, secondo fonti ben informate, oscillerebbe tra due suggestioni spettacolari: da un lato l’opulenza del Settecento veneziano, tra maschere, dogi e omaggi a Giacomo Casanova, dall’altro un richiamo più moderno e cinematografico, ispirato all’estetica glam e jazz de “Il Grande Gatsby”. Un mix tra fasto barocco e lusso anni Venti, perfetto per un ballo che promette di essere indimenticabile.

Tra i nomi in programma per animare la serata circolano quelli di Lady Gaga ed Elton John, due icone assolute dello showbiz internazionale. Al momento, però, si tratta ancora di voci non confermate. Ma con un budget da capogiro e ospiti di questo calibro, tutto sembra possibile. (di Paolo Martini)