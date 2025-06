Sinner, il tabellone di Wimbledon: esordio con Nardi, poi derby con Musetti ai quarti

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara a esordire a Wimbledon 2025. Con il sorteggio del tabellone del singolare maschile, il tennista azzurro ha scoperto oggi, venerdì 27 giugno, il percorso dello Slam londinese, al via il prossimo 30 giugno. L’obiettivo è raggiungere la finale, in programma il 13 luglio, per riscattare il cocente ko di Parigi, dove Sinner è stato battuto all’ultimo atto del torneo da Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo è il pericolo numero uno ma, proprio come avvenuto sulla terra rossa francese, i due si potranno affrontare nuovamente soltanto il finale.

Sinner esordirà contro un altro azzurro, Luca Nardi, numero 94 del mondo, ma potrebbe non essere l’unico derby del suo tabellone. Al secondo turno ci si sarà la sfida a uno tra l’australiano Aleksandar Vukic e il taiwanese Tseng Chun-hsin, mentre al terzo il numero uno del mondo potrebbe affrontare, con ogni probabilità, uno tra il canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo Pedro Martinez.

Agli ottavi Sinner potrebbe trovare l’americano Tommy Paul, numero 13 del mondo già battuto in semifinale a Roma, o il bulgaro Grigor Dimitrov. Ai quarti ecco il pericolo derby, con Jannik che potrebbe sfidare Lorenzo Musetti, salito al settimo posto del ranking Atp e semifinalista a Parigi. In semifinale la probabile sfida a Novak Djokovic o al padrone di casa, e grande amico di Sinner, Jack Draper. Mentre in finale il pericolo si chiama, come detto, Carlos Alcaraz.