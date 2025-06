Sorteggio Wimbledon 2025: orario e dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – È il grande giorno del sorteggio di Wimbledon. Oggi, venerdì 27 giugno, verrà definito il tabellone dello Slam londinese. Tante le carte da giocare per l’Italia, a cominciare dal numero uno del ranking Jannik Sinner (l’anno scorso arrivato ai quarti di finale sull’erba inglese). Tante attenzioni anche su Lorenzo Musetti, numero 7 del mondo (e l’anno scorso semifinalista del torneo). Ecco cosa sapere sul sorteggio di Wimbledon e dove vederlo in tv e streaming

.

Il sorteggio di Wimbledon è previsto oggi, venerdì 27 giugno, alle 11, presso l’All England Club. Sarà trasmesso in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now.

Le teste di serie numero 1 e 2 del torneo, Sinner e Alcaraz, saranno come al solito ai lati opposti del tabellone e potranno sfidarsi solo in finale. Tra i giocatori teste di serie, oltre a Sinner e Musetti ci saranno anche Flavio Cobolli (numero 22) e Matteo Berrettini (32). Nel tabellone principale ci sono anche Arnaldi, Sonego, Darderi, Bellucci, Nardi e Fognini.

Nel tabellone femminile, presenza minore per le azzurre. Speranze soprattutto per Jasmine Paolini (testa di serie numero 4), che proverà a dare l’assalto allo Slam dopo la finale dello scorso anno. Occhi puntati poi su Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, mentre nel doppio l’Italia si gioca le carte Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini.