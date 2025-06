La7, Mentana: “Mai detto che vado da qualche altra parte”

(Adnkronos) – “Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte”. Lo scrive il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, su Instagram a pochi minuti da un suo precedente post in cui aveva scritto: “Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”, riaccendendo evidentemente, e immediatamente, le supposizioni, circolate da giorni, su un suo addio alla direzione del telegiornale della Tv di Urbano Cairo.

Nel primo post, Mentana commentava inoltre: “Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell’altro. Non scomparirò!”. Non è chiaro – stando a quest’ultima frase – se Mentana manterrà la direzione del TG di La7 o se ricoprirà un ruolo diverso.

Il direttore aggiunge poi una frecciata rivolta ai leoni da tastiera: “E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore e un privilegio sapervi così inutilmente livorosi”.