Nozze Bezos, stasera la festa da ballo: resta il mistero sul cantante

(Adnkronos) – È tutto pronto a Venezia per l’ultima serata del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez,. Ad accogliere oggi, sabato 29 giugno, la festa da ballo in onore dei neosposi saranno le Tese dell’Arsenale, struttura di proprietà del Comune. L’area è già da giorni oggetto di intensi preparativi, con camion in arrivo carichi di piante e fiori, tavoli, bicchieri e piatti, attrezzature tecniche. L’accesso all’area è vietato a chiunque, inclusi i canali interni, che saranno presidiati dalla Capitaneria di porto e dalla Marina militare. Le Tese su tre lati confinano con la laguna e su un lato con la zona militare.

L’evento esclusivo per i 200 ospiti vip vedrà una sicurezza rafforzata. Inizialmente, la festa finale era prevista alla Scuola Grande della Misericordia, ma è stata spostata all’Arsenale per motivi logistici e per evitare contestazioni da parte dei comitati “No Time for Bezos”.

Nel frattempo, resta il massimo riserbo sul’’artista che si esibirà per la gioia dei neosposi e i loro invitati. Dopo la smentita della presenza di Lady Gaga ed Elton John, circolano indiscrezioni sul dj norvegese Kygo e su Matteo Bocelli, già protagonista della cerimonia nuziale di venerdì sera sull’isola di San Giorgio. La festa da ballo – sembra in stile veneziano del Settecento ma c’è chi parla di un allestimento anni Venti ispirato al romanzo “Il grande Gatsby” – segna la conclusione di una settimana di festeggiamenti privati e blindati in laguna, con ospiti da tutto il mondo e misure di sicurezza eccezionali.

Sui social intanto tutti ‘pazzi’ per Lauren Sanchez, ritornata su Instagram con un nuovo cognome (Bezos) e ha condiviso con i suoi follower (1 milione) due post che ‘catturano’ l’emozione del matrimonio con il fondatore di Amazon. In pochissimo tempo, lo scatto con il marito sull’Isola di San Giorgio a Venezia e il carosello fotografico – a colori e in bianco e nero – che mostra la vestizione della sposa con Domenico Dolce (l’abito è firmato Dolce e Gabbana), ha ottenuto migliaia di like. Tra questi, quello di Chiara Ferragni, Sofia Vergara e Vittoria Ceretti (presente alla cerimonia con il fidanzato Leonardo DiCaprio).

Ma anche tanti commenti. Primo fra tutti, quello di Katy Perry: “Soulmate mission complete” (“Missione anima gemella completata”). La popstar, assente alle nozze perché impegnata con il tour in Australia (senza dimenticare la presunta crisi con Orlando Bloom, presente alla cerimonia) e Lady Bezos hanno condiviso una missione spaziale con un equipaggio tutto al femminile a bordo del New Shepard di Blue Origin, la società spaziale privata di Bezos.

Tra le parole d’affetto, ci sono anche quelle di Kathy Hilton (mamma della celebre Paris) che ha commentato: “Breathtaking” (“mozzafiato”). Tanti cuori rossi dalla supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio, dallo stilista Stefano Gabbana e da Kris Jenner – presente alle nozze con il compagno Corey e le figlie Kim, Khloé, Kendall e Kylie – che ha scritto “Magical” (“magico”). Molti commenti di apprezzamento anche per l’abito: è il caso di dirlo, Lady Bezos ha stupito tutti (in primis Mr. Amazon) con il suo abito di pizzo a sirena.

Tra le tante celebrità del sontuoso matrimonio, una delle presenze più notate è stata quella di Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald Trump, accompagnata dal marito Jared Kushner e dai tre figli (Arabella Rose di 13 anni, Joseph Frederick di 10 e Theodore James di 8). Elegante in un abito a petali rosa firmato Tony Ward, Ivanka ha attirato l’attenzione non solo per la sua apparizione glamour, ma anche per un messaggio piuttosto che avrebbe rivolto agli sposi. Secondo quanto riportato da insider all’Adnkronos, Ivanka avrebbe portato personalmente gli auguri del padre ai neo sposi con un messaggio che suonerebbe così: “Tanti auguri e felicità dal nostro Presidente”.