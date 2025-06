Onda Pride, sei cortei in Italia in contemporanea con Budapest

(Adnkronos) – Mentre una delegazione di Arcigay partecipa al Pride vietato di Budapest, sono sei i cortei che oggi, nella giornata in cui si celebra l’anniversario dei moti di Stonewall, attraverseranno le città per l’Onda Pride, la grande manifestazione nazionale organizzata da Arcigay e dalle altre associazioni locali e nazionali.

Sfila oggi a Bologna il Rivolta Pride, con appuntamento alle 15.30 ai Giardini Margherita, mentre a Bolzano debutta il Südtirol Pride, con ritrovo alle 15 partenza in Piazza Verdi; il Milano Pride ha fissato il suo concentramento alle 15 in via Vittorio Pisani mentre il Salerno Pride partirà alle 17.30 da Corso Vittorio Emanuele; in Sardegna sfila il Sassari Pride con raduno alle 17 in piazza Università, mentre domani toccherà alla Sicilia con il Ragusa Pride.

Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay attualmente a Budapest con la delegazione italiana afferma: “Mentre qui resistiamo al vergognoso divieto imposto da Orbán al Pride, con la complicità silenziosa di alcuni governi europei, tra cui il nostro, in Italia sei importanti cortei ci daranno forza e tenacia, per ribadire ancora una volta che l’Italia non vuole tornare indietro sui diritti civili. A Budapest – continua Piazzoni – il governo ha vietato il Pride ma ha autorizzato tre manifestazioni neonaziste. Una scelta politica gravissima che dimostra la deriva illiberale di questo esecutivo. Per questo la nostra presenza qui assume un valore simbolico ancora più forte. Oggi il nostro arcobaleno è l’anticorpo e l’antidoto contro il veleno dei nuovi fascismi che tentano di riconquistare l’Europa”.