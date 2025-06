Sinner, quale staff a Wimbledon? Il team di Jannik dopo gli addii di Panichi e Badio

(Adnkronos) –

Jannik Sinner e la rivoluzione alla vigilia di Wimbledon 2025. Il numero uno del ranking Atp si è separato dal fisioterapista Ulises Badio e dal preparatore atletico Marco Panichi a pochi giorni dallo Slam inglese. Una scelta inaspettata da parte dell’azzurro, che apre ora a nuovi scenari nella composizione dello staff. In primis per l’avventura di Londra, in cui Sinner non potrà contare su due figure fondamentali.

Ma come sarà composto lo staff di Sinner a Wimbledon? Al momento, non c’è stata nessuna ufficializzazione in questo senso. Anzi, c’è grande attesa per le parole di Jannik sul tema. L’azzurro spiegherà la questione nel media day di oggi, sabato 28 giugno, a Wimbledon. Intanto, ciò che è certo è che nello Slam sarà affiancato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma non solo. Per i match sull’erba inglese, Jannik potrà contare anche sul prezioso aiuto dell’osteopata Andrea Cipolla (nello staff da inizio 2023). Cipolla è stato fondamentale per Sinner soprattutto nei momenti di switch della stagione, legati ai cambi di superficie dei vari tornei.