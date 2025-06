Tom Brady, flirt con Sydney Sweeney? Quegli sguardi alle nozze di Bezos

(Adnkronos) – I festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia attirano gli occhi del mondo anche per le tante star presenti. Ospiti super noti, che si stanno godendo tre giorni di festa in laguna come la leggenda della Nfl Tom Brady e l’attrice Sydney Sweeney, che hanno sfruttato l’occasione per conoscersi. Tra tanti sguardi non passati inosservati.

Tom Brady e Sydney Sweeney, insieme ad altre celebrità come Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, Jerry Seinfeld, Charissa Thompson e le sorelle Kardashian hanno soggiornato al The Gritti Palace, noto hotel sul lungomare scelto da Bezos e Sanchez per gli ospiti, sfruttando l’occasione per conoscersi. Tra un drink e un ballo insieme, come riportato da Tmz.

Tom Brady è single dal divorzio del 2022 dalla top model Gisele Bündchen, mentre Sydney Sweeney ha chiuso pochi mesi fa la sua relazione con l’imprenditore Jonathan Davino.