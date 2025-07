Lo aveva licenziato per assenze ingiustificate e per il sospetto che avesse rubato contanti dalla cassa della sua tabaccheria di piazza Migliavacca a Cremona dove dal 2019 Marco Riccardo Gamba, 39 anni, cremonese, era stato assunto come dipendente. Gamba è volontario dell’associazione “Dal naso al cuore”, i clown in corsia che portano il sorriso ai bimbi ricoverati in ospedale, e anche anche uno dei sette consiglieri del direttivo nazionale della Federazione di clownterapia Vip (Viviamo in positivo) Italia Odv.

Ma come difendente “infedele” della tabaccheria di Andrea Rossini, 47 anni, cremonese, Gamba si sarebbe appropriato di una somma di 125.000 euro. Contro di lui, sulla questione dei presunti ammanchi, è stata sporta denuncia, mentre la causa civile davanti al giudice del lavoro è terminata: il licenziamento è stato giudicato legittimo, e il dipendente condannato a rifondere 4.629 euro di spese di lite.

Il rapporto di lavoro tra Rossini e Gamba si era svolto regolarmente fino alla fine del 2023, quando il titolare era stato contattato da un suo storico cliente che si era lamentato del fatto che quando il dipendente era solo in tabaccheria, adducendo varie scuse non avrebbe permesso l’acquisto di beni tramite pagamenti telematici. E questo nonostante il cliente effettuasse transazioni di importi mai inferiori ai 100 euro, essendo acquirente di sigari.

Di questo comportamento Rossini si era insospettito, e aveva chiesto spiegazioni a Gamba, che aveva negato, sostenendo di aver sempre lavorato con correttezza. Nonostante questo, il titolare della tabaccheria aveva provveduto ad estrarre, a partire dalla fine del 2023, i filmati del circuito di sorveglianza interno all’attività commerciale.

Il 26 marzo del 2024, alla chiusura della tabaccheria, il proprietario, visto il maltempо, aveva deciso di prendere un ombrello nel bagno nel retro del locale, accorgendosi che all’interno del porta-ombrelli era stata posizionata una microtelecamera wireless con microfono incorporato contenente una micro scheda con antenna wifi collegata a una batteria portatile in fase di registrazione. Il locale era accessibile solo a Rossini e al suo dipendente.

Il giorno dopo Gamba non si era presentato sul posto di lavoro e, solo in tarda mattinata aveva inviato un messaggio comunicando di voler mettersi in ferie. A quel punto Rossini, insospettito, aveva scaricato le immagini della videosorveglianza dalle quali aveva visto il dipendente, durante il suo turno di lavoro, scambiare dalla cassa tabacchi una banconota da 50 euro con altre di taglio inferiore, da 20 e da 10, recarsi nel punto cieco delle telecamere per poi tornare a mettere a posto il denaro.

Nella giornata del 15 luglio del 2023, sempre dalle immagini, si vede Gamba effettuare per l’intera giornata giocate per sé al Lotto anche con abbonamenti di importo di 195 euro ciascuno, sempre utilizzando, prelevando o scambiando importi dalla cassa tabacchi, e mai pagando con propri soldi.

Nel video, Gamba viene ripreso mentre conteggia una serie di banconote per un totale di mille euro, mettendole da parte. Nel pomeriggio davanti alla tabaccheria si presenta suo padre a cui Gamba consegna il denaro.

Complessivamente, in due anni gli ammanchi sarebbero stati di 125.000 euro. Da qui la denuncia e il licenziamento del dipendente. Nella causa di lavoro, Gamba era assistito dall’avvocato Vito Alberto Spampinato, mentre Rossini dall’avvocato Davide Barbato. Il collega Guido Priori, invece, segue l’indagine penale contro Gamba.

“La diatriba tra i due ex amici è appena iniziata“, ha commentato l’avvocato Spampinato. “Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi decideremo se impugnarla oppure no, a seconda di quello che emergerà. Per quanto riguarda tutte le altre questioni, sussistono pendenze in sede civile e in sede penale che sono al vaglio dell’autorità giudiziaria competente”. Non c’è dunque solo il caso dei presunti ammanchi, ma anche una querela presentata da Gamba contro Rossini, ha fatto sapere il legale.

“Questo licenziamento”, ha replicato da parte sua Marco Riccardo Gamba, “è stato comminato nell’ambito di un ben più ampio rapporto tra le parti che concerneva un contratto di cessione dell’azienda e che prevedeva una sorta di mio affiancamento nell’azienda per cominciare a prendere in mano le redini”. “Poi”, ha aggiunto, “ci sono state delle problematiche finanziarie e giudiziarie sottaciute dal promittente venditore a me e al mio compianto padre, sono nati i disaccordi a fronte delle mie rimostranze, tra cui anche l’enigma della proprietà dell’immobile in cui l’azienda era esercitata e che ancora oggi, pur con grande insistenza, non si è potuta appurare, pervenendo notizie fumose al riguardo. E addirittura ricevendo fantomatiche convocazioni dinnanzi al notaio, nei fatti mai esistite, il che la dice lunga sul reale contegno delle parti”.

“Per non parlare poi dell’amara scoperta da parte mia”, ha continuato Gamba, “che ero l’esclusivo proprietario dell’immobile adiacente alla tabaccheria che il signor Rossini usava come proprio. L’immobile era ed è tuttora soggetto ad abusiva videosorveglianza con telecamera non autorizzata puntata contro l’entrata del magazzino. Il che mi ha costretto, visto che le mie rimostranze non hanno sortito effetto, a vendere l’immobile e ad andarmene via, oppresso da questa situazione di invasione della mia privacy presso l’immobile di mia proprietà”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata