Firenze, proposta matrimonio in ospedale per Lorenzo e Tommaso

(Adnkronos) – Una proposta di matrimonio secondo tutte le regole: sorpresa, anello, striscione e richiesta in ginocchio. Lorenzo ha scelto di fare a Tommaso la fatidica domanda all’ospedale Careggi di Firenze, dove il compagno è ricoverato. Il video di quel momento, condiviso su Instagram, ha commosso e sta commuovendo migliaia di persone in tutta Italia. Ed è anche un manifesto perché la coppia ha deciso di sostenere la campagna per il referendum sul matrimonio egualitario, lanciato dal comitato ‘Si matrimonio egualitario’, invitando tutte le cittadine e i cittadini a firmare il quesito referendario.

Lorenzo e Tommaso erano appena tornati da un viaggio quando la vita ha cambiato ritmo all’improvviso: un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia. E la decisione di Lorenzo che ha scelto di fare al compagno la promessa più grande proprio in ospedale. “Viviamo in un Paese che ci riconosce solo come unione civile, ma non ci permette di sposarci come qualsiasi altra coppia innamorata”, dichiarano Lorenzo e Tommaso. “Il matrimonio è un diritto, non un privilegio. E oggi chiediamo a tutte e tutti di aiutarci a cambiare questa ingiustizia: firmate per il referendum sul matrimonio egualitario”, concludono.