Morto a 20 anni il pilota Borja Gómez, incidente in pista a Magny-Cours

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del motociclismo. È morto, a soli 20 anni, il pilota spagnolo Borja Gómez a causa di un grave incidente in allenamento in Francia. A dare la notizia il suo team sui social network: “Con tutto il dolore del nostro cuore, ci dispiace comunicare che Borja Gómez è deceduto sul circuito di Magny-Cours dopo un grave incidente durante il primo allenamento gratuito del campionato europeo di Stock”.

“Al di là del suo eccezionale talento di pilota, – si legge ancora sulla pagina Instagram ufficiale del Team Laglisse – ricorderemo Borja come la grande persona che era. La sua simpatia e il suo sorriso saranno eterna. Lo porteremo sempre nei nostri cuori. Da parte di tutto il Team Laglisse, vogliamo porgere le nostre condoglianze a tutti i vostri familiari e amici in questi momenti difficili che stiamo attraversando. Ti vogliamo bene, Borja. Riposa in pace”.

Tra coloro che ricordano Borja Gómez anche il connazionale Rafa Nadal. “Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Borja Gómez per il tragico incidente di Magny-Cours. Riposa in pace, Borja”, scirve il tennista su X.