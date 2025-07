Dazi Usa, Trump minaccia Ue con tariffe del 17% su prodotti agricoli

(Adnkronos) –

Donald Trump alza il tiro nella guerra dei dazi. Gli Stati Uniti hanno minacciato di colpire le esportazioni agricole dell’Unione europea con tariffe del 17% se le aziende americane non otterranno ampie esenzioni dai regolamenti europei e non ridurranno il surplus della bilancia commerciale. Lo rivela il Financial Times, citando tre fonti al corrente delle discussioni, secondo cui l’avvertimento – quando mancano pochi giorni alla scadenza del 9 luglio per concludere un accordo commerciale – è stato consegnato al commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic durante un incontro a Washington e oggi è stato trasmesso agli ambasciatori dei 27 Stati membri a Bruxelles.

In assenza di un accordo – alcuni dei Paesi europei, tra cui l’Italia, sarebbero pronti ad accettare dazi del 10% – gli Stati Uniti imporranno tariffe del 20% su tutti i prodotti in arrivo dall’Ue.



”Non posso dire cosa accadrà” sul nodo dei dazi tra Ue e Usa. ”Da parte italiana abbiamo lavorato per fare in modo che il rapporto tra le due sponde fosse franco, costante e teso a cercare di risolvere i problemi. Dobbiamo essere soddisfatti per essere riusciti a ricostruire un dialogo” con gli States. ”Stiamo facendo tutti quanti la nostra parte di lavoro ma non posso entrare nel merito degli accordi”, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in video collegamento con ‘Forum in masseria 2024’.

“Dopo aver discusso lo stato dei lavori con i nostri Stati membri, la Commissione ora riprenderà il confronto con gli Usa sui contenuti durante il fine settimana. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando per la possibilità che non si raggiunga un accordo soddisfacente”, dice all’Adnkronos il portavoce della Commissione europea per le questioni commerciali, Olof Gil, parlando del negoziato tra Washington e Bruxelles sui dazi.

“La posizione dell’Ue è stata chiara fin dall’inizio: siamo a favore di una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, e questa rimane la nostra priorità”, aggiunge Gill, spiegando che “sono stati compiuti progressi verso un accordo di principio durante l’ultimo round di negoziati che si è svolto questa settimana”.

Il contesto è il termine del 9 luglio indicato dal presidente Usa Donald Trump, dopo il quale Washington intende imporre pesanti dazi sui Paesi che non hanno stretto un accordo commerciale dall’annuncio del “Liberation Day”.

Nelle ultime ore, Trump aveva annunciato che la sua Amministrazione avrebbe iniziato a inviare documenti agli altri Paesi, circa dieci al giorno, per informarli sui dazi. “Propendo per l’invio di una lettera, per dire quali dazi dovranno pagare, è molto più semplice”, aveva detto il presidente. “Abbiamo più di 170 Paesi e quanti accordi si possono fare? – aveva affermato – Si possono fare buone intese, ma sono molto più complicate. Preferirei inviare una lettera in cui si dice quanto si pagherà per fare affari negli Usa. Penso sarà ben accolta”.