Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: “Segnali positivi, risposta entro oggi”

Hamas dovrebbe sciogliere la riserva oggi, venerdì 4 luglio, sul possibile accordo per una tregua a Gaza di 60 giorni. “Ci sarebbero segnali di una possibile risposta positiva” al piano di cessate il fuoco, avanzato dai mediatori di Egitto e Qatar e approvato da Israele, secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, che citano fonti del movimento radicale palestinese.

Secondo l’emittente qatarina Al Jazeera, il presidente Donald Trump annuncerà personalmente l’accordo, nonché l’impegno degli Stati Uniti a proseguire i negoziati per garantire un cessate il fuoco permanente. I negoziati, durante i 60 giorni di tregua, saranno guidati dall’inviato statunitense Steve Witkoff.

Hamas però, scrive il quotidiano saudita Asharq News, continua a contestare alcuni punti della proposta. Le sue principali preoccupazioni riguardano l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e il ritiro delle Forze di difesa israeliane (Idf) dall’enclave palestinese. Hamas ha comunque affermato di considerare la proposta con “responsabilità” ed è disposto a dimostrare flessibilità, a patto che vengano rispettati gli interessi palestinesi.

Anche secondo l’agenzia di stampa governativa turca Anadolu, che cita fonti bene informate, “Hamas sarebbe incline ad accettare la proposta qatariota-egiziana per lo scambio di prigionieri e il cessate il fuoco. Tuttavia, suggeriscono le fonti, “ci sono ancora in corso discussioni su diversi dettagli tecnici”, tra cui “i meccanismi per l’ingresso degli aiuti umanitari, le mappe per il ritiro delle forze e le disposizioni per il periodo successivo alla tregua di 60 giorni”, qualora questo lasso di tempo non fosse sufficiente per raggiungere un accordo definitivo per la fine del conflitto in corso.

Il New York Times scrive che l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, proposto dagli Stati Uniti, prevede che il gruppo terroristico rilasci 10 degli ostaggi ancora in vita e restituisca i corpi dei 18 ostaggi deceduti in suo possesso. Il processo dovrebbe avvenire in cinque fasi nell’arco di 60 giorni. Il quotidiano spiega che si tratta di un cambiamento significativo rispetto a una precedente proposta americana presentata a maggio. Quel piano prevedeva la liberazione di tutti gli ostaggi entro i primi sette giorni di cessate il fuoco.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di volere “sicurezza” per la popolazione di Gaza, mentre si prepara a ospitare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la prossima settimana per sollecitare un cessate il fuoco. “Voglio che la popolazione di Gaza sia al sicuro, cosa più importante”, ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se desiderasse ancora che gli Stati Uniti prendessero il controllo del territorio palestinese, come annunciato a febbraio. “Voglio vedere sicurezza per la popolazione di Gaza. Hanno passato l’inferno” conclude.