Paura a Roma, esplode cisterna di gas: feriti 8 poliziotti, vigile del fuoco e operatore 118. Testimoni: “Sembrava una bomba” – Video

(Adnkronos) – Paura oggi a Roma. Una fortissima esplosione si è verificata in zona Prenestina e il boato è stato sentito in diverse zone della Capitale. A fuoco poco dopo le 8 in via dei Gordiani una cisterna di gas. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118.

Otto poliziotti, un vigile del fuoco e un operatore del 118 sono rimasti feriti. Il 118 riferisce di 5 persone ricoverate. Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo. L’incendio è ancora in corso.

“Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un’esplosione fortissima, sembrava una bomba”, dice all’Adnkronos un testimone che abita in zona Prenestino. “Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto”, riferisce un altro testimone che abita a Centocelle.

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.