Wimbledon 2025, i match di oggi: da Alcaraz agli italiani, programma e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata 5 di Wimbledon 2025. Oggi, venerdì 4 luglio, il torneo riparte con diversi match di spessore e più di qualche italiano in campo. Da Carlos Alcaraz, impegnato sul Centrale contro il tedesco Jan-Lennard Struff, ad Aryna Sabalenka, che sfiderà Emma Raducanu nel singolare femminile, passando per gli azzurri Luciano Darderi (contro Jordan Thompson) e Mattia Bellucci (contro Cameron Norrie), ecco il programma di giornata e dove vedere tutti i match più importanti in tv e streaming.

Ecco il programma degli azzurri oggi a Wimbledon e i match più importanti di venerdì 4 luglio:

Ore 15:30, Campo 1 Bellucci-Norrie, 3° turno

Non prima delle 16, Campo 18 Darderi-Thompson, 3° turno

Ore 14:30 Errani/Paolini-Chan/Krejcikova, 2° turno

Ore 16:30 Errani/Vavassori-Cash/Watson, 1° turno

Non prima delle 13.30 Shelton-Hijikata, 3° turno

Alle 14:30 Fritz-Davidovich Fokina, 3° turno

Non prima delle 16 Alcaraz-Struff, 3° turno

Non prima delle 17 Sabalenka-Raducanu, 3° turno

Non prima delle 14, Keys-Siegemund, 3° turno

Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.