Wimbledon, oggi Bellucci e Darderi nel terzo turno: orari e come vederli in tv

(Adnkronos) – Mattia Bellucci e Luciano Darderi in campo oggi, 4 luglio 2025, per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, in 2 match trasmessi in diretta tv e streaming. I due azzurri vanno a caccia di un posto negli ottavi di finale nel tabellone del torneo londinese.

Bellucci, numero 73 del ranking Atp, affronta il britannico Cameron Norrie, numero 61 della classifica. Si tratta del primo confronto diretto tra i due giocatori. Il match è il secondo in programma sul campo numero 1, dove si inizia alle 13 locali (le 14 in Italia) con l’incontro femminile Parry-Kartal. E’ ipotizzabile che il match di Bellucci inizi attorno alle 16.30 italiane.

Darderi, numero 59 Atp, se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, numero 44 del ranking. Anche in questo caso non ci sono precedenti. La sfida è la quarta ed ultima in programma sul campo numero 18, dove si inizia a giocare alle 11 locali, le 12 in Italia. L’inizio del match non è previsto prima delle 15 londinesi, ma è ipotizzabile che si cominci non prima delle 17. Darderi scenderà in campo dopo il doppio femminile in cui saranno impegnate le azzurre Sara Errani e Jasmine Paoline, opposte alla taiwanese Chan e alla ceca Krejcikova in un incontro del secondo turno.

Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.