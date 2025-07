Si rompe braccio elevatore, operaio precipita e muore a Colleferro

(Adnkronos) – Un operaio è morto dopo esser precipitato dal cestello della piattaforma sulla quale si trovava, a cinque metri di altezza, per eseguire dei lavori di tinteggiatura di un palazzo. E’ successo ieri in via Filippo Turati, a Colleferro. La vittima, 66enne di Segni, è morta sul colpo, il collega che era con lui è rimasto illeso.

Entrambi si trovavano all’interno su una piattaforma di lavoro quando, a causa dell’improvvisa rottura del braccio elevatore, sono sbalzati fuori dal cestello e precipitati sull’asfalto. Sul posto personale dello Spresal, Asl Roma 5 e carabinieri impegnati nelle indagini. La salma è stata trasportata al policlinico Tor Vergata, mentre il mezzo di lavoro è stato sequestrato.