Imprese, Codere tra i 100 marchi più di valore in Spagna

(Adnkronos) – Codere, multinazionale di riferimento nel settore dell’intrattenimento e del gioco, ha raggiunto la posizione 77, salendo di otto posizioni, nella classifica Brand Finance Spain 2025, che premia i marchi di maggior valore e in cui l’azienda è presente dal 2010, e per il nono anno consecutivo, come unico marchio nel settore del gaming. Questo riconoscimento sottolinea la leadership dell’azienda nel settore e tra i nostri clienti, rafforzandone l’immagine del brand. Nell’ultimo anno, l’azienda ha concentrato gli sforzi sul rinnovamento del proprio brand, con l’obiettivo di rappresentare in modo più preciso le caratteristiche che definiscono la sua offerta di intrattenimento: sicurezza, vicinanza e divertimento. Questi valori sono integrati nel motto ‘Un’esperienza Codere’, che abbraccia l’offerta del gruppo in tutti i paesi, le linee di business e i canali in cui opera. Allo stesso modo, nell’ultimo anno, l’azienda ha compiuto notevoli sforzi nell’innovazione di prodotto e nello sviluppo della propria strategia omnicanale, consolidando progressivamente la propria posizione distintiva nel settore.

Sonia Carabante, direttrice corporate strategia commerciale e trasformazione, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per garantire che il nostro marchio ci rappresenti ovunque operiamo e in ogni interazione con i nostri clienti. Pertanto, guardando al 2025, il gruppo ha mantenuto la sua attenzione al cliente, consolidando il suo marchio omnicanale e offrendo un servizio clienti eccellente”.

Codere ha continuato ad espandere la propria presenza e visibilità nei mercati in cui opera attraverso un intenso programma di sponsorizzazioni strategiche, la partecipazione a fiere di settore e iniziative volte a generare esperienze uniche per i clienti. Queste iniziative hanno contribuito a rafforzare la sua posizione nel settore del gaming e a consolidare la sua vicinanza al pubblico di riferimento. Allo stesso modo, le alleanze strategiche con il Real Madrid C.F.e in America Latina con il Monterrey Rayados Football Club hanno permesso all’azienda di aumentare la notorietà del marchio, facilitandone l’espansione nei paesi. Anche, Codere Online ha promosso altri eventi come la Copa Codere Internacional e il suo format sportivo audiovisivo, Mister Underdog, oltre alle collaborazioni con suoi ambassador locali come Pibe Valderrama e Jero Freixas, che hanno contribuito a consolidare il brand.

Alberto Telías, chief marketing officer di Codere Online, sottolinea: “I nostri sforzi di marketing e sponsorizzazione nell’ultimo anno si riflettono nell’espansione della nostra base clienti e nel consolidamento della nostra leadership di mercato. E’ fondamentale per noi continuare a offrire ai nostri clienti esperienze uniche che permettano loro di entrare in contatto con il brand Codere”. Allo stesso modo, anche il settore retail ha promosso iniziative volte ad offrire esperienze distintive in tutti i suoi mercati, rinnovando la propria offerta di prodotti nei punti vendita, trasformandoli e adattandoli per mantenere la propria competitività in ogni mercato, e ampliando la propria offerta di eSport.

In America Latina, il brand Codere Poker Series si è rafforzato con una portata internazionale, promuovendo circuiti professionistici come il Codere Latin American Poker Tour 2024; aprendo le prime sale da poker dell’azienda; e sfruttando le corse dei cavalli per rafforzare le relazioni con i clienti. L’azienda ha anche promosso altre iniziative come il rilancio del Codere Club, un programma fedeltà incentrato sull’offerta di esperienze uniche e personalizzate.

Nell’ultimo anno il brand Codere non solo ha raggiunto il suo obiettivo di offrire ‘un’esperienza Codere’ a tutti i suoi clienti, ma ha anche rafforzato il proprio employer brand, rendendolo più forte, attrattivo e in grado di fidelizzare i migliori talenti.