Blue Economy, Angelilli (Regione Lazio): “Investiti già 15 mln in settore”

(Adnkronos) – “Per adesso abbiamo investito quasi 15 milioni di euro nella blue economy, ma considerato il successo intendiamo valorizzare anche finanziariamente questo settore. L’intelligenza artificiale, l’innovazione e la ricerca devono essere protagoniste all’interno di questo settore perché ha opportunità di sviluppo immense. La Regione Lazio, prima in Italia, ha fatto una legge sulla blue economy, che è stata un’esperienza di grandissimo successo”. Questo il commento di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, a margine del suo intervento al 4° Summit nazionale economia del mare – Blue Forum in corso a Roma.

“Il Blue Forum – prosegue Angelilli – è un’occasione straordinaria di networking e di brainstorming per fare il punto su quello che è stato fatto, ma anche per guardare avanti e per sviluppare progettualità. Per il Lazio, la blue economy è strategica, basti pensare che abbiamo un record con 35.000 imprese coinvolte in questo settore: dal turismo alla pesca, alla logistica, alla cantieristica. A 360 gradi è un settore fortemente sviluppato e con grandi prospettive, puntiamo molto anche sull’innovazione e la ricerca. Questo è un momento importante perché siamo in fase di riprogrammazione dei fondi europei. Quindi c’è un dialogo diretto con il vicepresidente della Commissione Fitto e da settembre ci saranno progettualità finanziariamente molto importanti anche nella blue economy”.